ЕС пообещал снабжать Украину электроэнергией

Поставки возможны, если Украина столкнется с дефицитом

Евросоюз готов организовать поставки электроэнергии Украине, если страна столкнется с ее дефицитом. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказала европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

По словам политика, первый шаг в этом направлении был сделан в марте, когда Брюссель синхронизировал украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, хотя в возможности этого "многие сомневались".

Поскольку в этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях, Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС, заявила Симсон.

При этом в Киеве уже подтвердили, что в первый раз в тестовом режиме импортировали электроэнергию из Словакии, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро и технику для срочного восстановления энергоснабжения. Политик заявила, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, поэтому "мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"