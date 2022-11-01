ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС пообещал снабжать Украину электроэнергией

16:59
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Поставки возможны, если Украина столкнется с дефицитом

Евросоюз готов организовать поставки электроэнергии Украине, если страна столкнется с ее дефицитом. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказала европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Офис Зеленского объявил об экстренных отключениях электроэнергии
Медведев предложил Киеву способ решения проблем с энергоснабжением

По словам политика, первый шаг в этом направлении был сделан в марте, когда Брюссель синхронизировал украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, хотя в возможности этого "многие сомневались".

Поскольку в этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях, Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС, заявила Симсон.

При этом в Киеве уже подтвердили, что в первый раз в тестовом режиме импортировали электроэнергию из Словакии, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро и технику для срочного восстановления энергоснабжения. Политик заявила, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, поэтому "мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лесовоз на фоне ЛЭП
Лесовоз на фоне ЛЭП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.