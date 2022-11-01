Медведев назвал гарантию от мировой войны

Запад толкает мир к катастрофе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цель Украины в конфликте - возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.

"То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - написал он в Telegram.

Как уточнил зампред Совбеза, это - прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия.

"Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - заключил Медведев.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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