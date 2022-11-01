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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

17:19
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Президенты провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 1 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с реализацией "зерновой сделки". Об этом рассказали в канцелярии турецкого политика.
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Как отмечает Анкара, Эрдоган во время разговора с Путиным выразил уверенность в том, что решение относительно поставок зерна в рамках "черноморской зерновой инициативы" будет найдено.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за высказывания о нем и Турции во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС. Российский лидер тогда отмечал, что Эрдоган всегда отстаивает интересы своей страны и при этом не "пытается сесть на шею".

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы".

Россия объявила о приостановке участия в "зерновой сделке" после атаки ВСУ на Черноморский флот, которую в российском Министерстве обороны назвали терактом.

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