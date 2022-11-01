ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Иран подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

17:37
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Подписан еще ряд документов между Москвой и Тегераном

Власти России и Ирана заключили во вторник, 1 ноября, стратегическое соглашение о сотрудничестве между двумя странами.
В Иране до конца 2022 года заработают карты "Мир"

Документ подписали заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Наряду с этим было заключено кредитное соглашение по электрификации одной из железнодорожных линий в Иране и меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, сообщает агентство Shana.

В октябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что Тегеран и Москва подпишут до конца 2022 года всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами. При этом Москва и Тегеран уже договорились об организации своповых поставок нефти и газа, которые на первом этапе могут составить около 5 млн тонн нефти в год, газа — до 10 млрд куб. м.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Ирана на фоне здания МИД России
Флаг Ирана на фоне здания МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.