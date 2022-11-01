Россия и Иран подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Подписан еще ряд документов между Москвой и Тегераном

Власти России и Ирана заключили во вторник, 1 ноября, стратегическое соглашение о сотрудничестве между двумя странами.

Документ подписали заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Наряду с этим было заключено кредитное соглашение по электрификации одной из железнодорожных линий в Иране и меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, сообщает агентство Shana.

В октябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что Тегеран и Москва подпишут до конца 2022 года всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами. При этом Москва и Тегеран уже договорились об организации своповых поставок нефти и газа, которые на первом этапе могут составить около 5 млн тонн нефти в год, газа — до 10 млрд куб. м.

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