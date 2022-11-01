Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Стокгольм и Хельсинки находятся в процессе вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не стала исключать возможность размещения ядерного оружия на финской территории, в том числе у границы с Россией. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

В ответ на вопрос о допустимости размещения ядерного оружия в стране Марин заявила, что Хельсинки не ставит предварительных условий для членства в НАТО.

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон, комментируя вероятность размещения ядерного оружия в стране, заявил, что "для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах".

При этом подчеркивается, что в НАТО пока не предлагали Швеции и Финляндии разместить ядерное оружие на своей территории.

Глава правительства добавила, что республика ожидает одобрения своей заявки о вступлении в организацию от Венгрии и Турции — последних участниц блока, не давших согласия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – лишь формальный шаг, но его последствия будут проанализированы. Официальный представитель Кремля напомнил, что такой анализ и работу по усилению западных границ страны проводит российское Министерство обороны по поручению верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"