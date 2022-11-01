ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

17:59
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Стокгольм и Хельсинки находятся в процессе вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не стала исключать возможность размещения ядерного оружия на финской территории, в том числе у границы с Россией. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает агентство Bloomberg.
Путин раскрыл цель раскручивания ядерной угрозы Западом

В ответ на вопрос о допустимости размещения ядерного оружия в стране Марин заявила, что Хельсинки не ставит предварительных условий для членства в НАТО.

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон, комментируя вероятность размещения ядерного оружия в стране, заявил, что "для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах".

При этом подчеркивается, что в НАТО пока не предлагали Швеции и Финляндии разместить ядерное оружие на своей территории.

Глава правительства добавила, что республика ожидает одобрения своей заявки о вступлении в организацию от Венгрии и Турции — последних участниц блока, не давших согласия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – лишь формальный шаг, но его последствия будут проанализированы. Официальный представитель Кремля напомнил, что такой анализ и работу по усилению западных границ страны проводит российское Министерство обороны по поручению верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракетная установка Patriot
Ракетная установка Patriot
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.