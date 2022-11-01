В Совфеде сочли неактуальным наказание уклонистов от мобилизации

Соответствующую инициативу ранее высказали в российском парламенте

Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время представляется неактуальным. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

С предложением ввести такую ответственность ранее выступили зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в соавторстве с главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андреем Картаполовым и Виктором Бондаревым, а также председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Парламентарии подчеркивали, что для наступления ответственности за уклонение от мобилизации повестка должна быть вручена официально. При этом они уточняли, что "это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился".

Как написал сенатор Клишас в своем Telegram-канале, комментируя эту инициативу, мобилизация завершена, поэтому "ведение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)".

В Госдуме после этого уточнили, что нижняя палата парламента не рассматривает предложение о введении наказания для уклонистов именно в силу утраты актуальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершена, "точка поставлена". Минобороны изначально называло меньшую цифру по количеству призываемых в ряды армии в рамках частичной мобилизации, но пришли потом к решению, что нужно мобилизовать 300 тысяч человек.

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