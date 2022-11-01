Минздрав оспорил статистику Роспотребнадзора о ВИЧ в России

Данные требуют проверки, считают в министерстве

Количество людей, живущих с ВИЧ в России, по данным 2021 года, превысило 850 тысяч человек, но это не 1,5 млн. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус.

Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее заявил, что в России инфицированы ВИЧ до 1,5 млн граждан, что составляет 1% населения страны, причем "рост числа инфицированных очевиден".

Представитель Минздрава, комментируя это заявление, отметил, что "упомянутые спикером "факты" не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами, отражающим актуальную эпидемиологическую ситуацию".

Мазус также заявил, что в России наблюдается оптимистичный сценарий реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года, с фактическими показателями снижения заболеваемости, опережающими целевые, сообщает "Интерфакс".

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