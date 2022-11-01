Россия потребовала от Киева гарантий неиспользования "зернового коридора" в военных целях

Москва приостановила участие в "зерновой сделке"

Украина должна дать гарантии, что "зерновой коридор" в Черном море не будет использоваться в военных целях. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Российский дипломат встретился с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Стороны обсудили реализацию "зерновой сделки".

Вершинин подчеркнул в разговоре с Самсаром необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному зерновой сделкой, приостановлено.

Как добавили в ведомстве, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на этом направлении до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать маршрут в военных целях.

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