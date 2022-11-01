ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия потребовала от Киева гарантий неиспользования "зернового коридора" в военных целях

18:39
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Москва приостановила участие в "зерновой сделке"

Украина должна дать гарантии, что "зерновой коридор" в Черном море не будет использоваться в военных целях. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Небензя предупредил о невозможности прохода судов через Черное море без досмотра

Российский дипломат встретился с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Стороны обсудили реализацию "зерновой сделки".

Вершинин подчеркнул в разговоре с Самсаром необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному зерновой сделкой, приостановлено.

Как добавили в ведомстве, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на этом направлении до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать маршрут в военных целях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Судно перевозящее зерно
Судно перевозящее зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.