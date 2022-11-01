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Баскетболиста выгнали из французской сборной из-за России

18:47
  • вторник
  • 01 ноября 2022

На минувшем чемпионате Европы защитник завоевал в составе команды серебро

Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сиюта заявил, что разыгрывающий защитник Тома Эртель больше не сможет вернуться в национальную сборную.

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"Мы можем обсуждать тех, кто уже был в России и не подписывал этот документ (обещание не заключать контракт с клубом из России), но что касается Эртеля, то он не выполнил свои обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено", - сказал Сиюта в разговоре с газетой L'Equipe.

21 сентября Эртель подписал контракт с "Зенитом". Соглашение с 33-летним баскетболистом заключено по схеме 1+1.

На минувшем чемпионате Европы Эртель завоевал в составе сборной Франции серебро.

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Томас Эртель
Томас Эртель
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