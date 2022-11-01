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Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Эрдогана

19:16
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Россия требует от Украины реальных гарантий соблюдения стамбульских договоренностей

Пресс-служба Кремля сообщила, что во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией продуктовой сделки.

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"Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, необходимо провести расследование инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей.

"Президент России напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей - по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Кроме того, вновь обращено внимание, что за три месяца действия этих договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам", - также указано в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин подтвердил готовность Москвы поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений безвозмездно.

Кроме того, российский лидер обсудил с турецким коллегой итоги прошедшего в Сочи трехстороннего саммита Россия-Азербайджан-Армения.

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