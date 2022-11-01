Путин дал поручения по визовому режиму с другими странами

Гражданам дружественных государств могут продлить электронную визу

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 ноября, поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

По итогам заседания президиума Госсовета российский лидер также поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности. Речь идет о поездках в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Кроме того, поручено представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных России иностранных государств, сообщается на официальном сайте Кремля.

В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине ряд государств ужесточил правила выдачи виз и въезда российских граждан, однако не все сочли это необходимым. В частности, Тбилиси объявил, что на сегодняшний день нет необходимости вводить визовый режим между Грузией и Россией, поскольку существующие механизмы контроля на границе "полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной".

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