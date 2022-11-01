МИД подчеркнул необходимость ответов США и Украины по биолабораториям

Россия неоднократно подчеркивала опасность деятельности таких лабораторий

Необходимо как можно скорее добиться от США и Украины ответов по деятельности биологических лабораторий на украинской территории под эгидой Соединённых Штатов. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

По словам дипломата, неспособность Вашингтона поддержать документ "Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года" является поводом для глубочайшего беспокойства всех стран — членов ООН.

Это подчеркивает необходимость скорейшим образом добиться от Украины и США раскрытия своих военно-биологических программ, уничтожения остатков запасов химического оружия у США, отметил Воронцов.

Он также указал на необходимость обновления и ревизии процедур и принципов функционирования механизма генсека ООН, в отношении которых у многих государств остаются самые серьезные озабоченности, сообщает ТАСС.

28 октября в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого Россия представила проект резолюции по американским биолабораториям на Украине. Как заявил постпред России Василий Небензя, Москва рассчитывает на скорейшее принятие документа и начало международного расследования, поскольку подобная деятельность представляет серьезную опасность для всего мира.

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