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Белый дом: США очень хотят переговорного решения на Украине

19:59
  • вторник
  • 01 ноября 2022

При этом Вашингтон продолжит поддерживать Киев оружием

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал на брифинге о стратегии Вашингтона в отношении Москвы.

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"Цели президента были ясны с самого начала. Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Как добавил Кирби, еще одной задачей является укрепление укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине.

"Президент очень хочет видеть, чтобы дело пришло к переговорному разрешению", - уточнил советник Байдена.

Он подчеркнул при этом, что США не стремятся к смене власти в России.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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