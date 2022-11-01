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Путин предложил создать программу гражданско-патриотического туризма в России

20:05
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Президент дал ряд поручений в этом направлении

Президент России Владимир Путин по результатам заседания президиума Госсовета, который прошел 6 сентября, поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма.
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Росмолодежи предписано рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма путем консолидации успешных молодежных проектов и программ. Это касается проекта "Больше, чем путешествие", программы молодежного и студенческого туризма, программы мобильности волонтеров, иных аналогичных проектов и программ.

Президент поручил представить предложения по реализации этой программы, созданию единого оператора, осуществляющего методическое и организационное сопровождение указанной программы, и по определению источников ее финансирования.

Доложить о результатах исполнения поручений надлежит до 1 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее россияне рассказали, где провели бы "отпуск мечты", если бы имели возможность путешествовать по стране без каких-либо ограничений. Более четверти (29%) россиян хотели бы провести свой отпуск на Байкале. Второе место в рейтинге отпускных предпочтений досталось Крыму (21%), замкнул тройку лидеров Алтай (19%).

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