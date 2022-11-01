Мишустин заявил о готовности России помогать голодающим странам

Премьер также призвал Шанхайскую организацию сотрудничества ускорить переход на расчеты в национальных валютах

О продовольственной безопасности говорили сегодня на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС. Россия готова безвозмездно передать голодающим странам полмиллиона тонн зерновых, заявил премьер Михаил Мишустин. И объяснил, почему наша страна приостановила участие в "черноморской сделке".

"Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. Мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке. Тем не менее, продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений. Независимо от перспектив зерновой сделки с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам", - сказал премьер.

Он также призвал Шанхайскую организацию сотрудничества ускорить переход на расчеты в национальных валютах. И создать собственную электронную систему банковских платежей, чтобы не зависеть от влияния третьих стран.

Члены ШОС договорились содействовать развитию открытой мировой экономики и выступили против любых торговых ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"