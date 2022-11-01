США не подтвердили переброску Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию

Доказательств этого нет

Американская администрация не может подтвердить утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник отметил, что не может подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии.

Кроме того, Кирби заявил, что в Вашингтоне "не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы ввязываться" в боевые действия на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к началу Третьей мировой войны, однако он не верит, что она все же начнется. При этом белорусский лидер поручил увеличить объемы модернизации танков и выразил уверенность в том, что республика располагает образцами вооружений, необходимых для защиты границы с Украиной от беспилотников и других воздушных целей.

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