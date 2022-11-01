Путин предостерег от превращения помощи семьям военных в рутину

Это одна из важнейших задач, подчеркнул президент

Забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину, это одно из важнейших направлений работы губернаторов. Такое заявление во вторник, 1 ноября, сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава государства подчеркнул, что важно "обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество".

В Краснодарском крае, по словам президента, такая работа уже ведется, необходимо "настроиться на это, как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности края", сообщает ТАСС.

Между тем в Москве за единовременной социальной помощью уже обратились порядка 12 тысяч родственников мобилизованных. В столице около 5 тысяч семей мобилизованных, у которых есть дети, им без заявлений назначили такие меры поддержки, как бесплатное двухразовое горячее питание в школе, бесплатную продленку, освобождение от оплаты детского сада.

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