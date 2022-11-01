Захарова посоветовала главе МИД Германии купить карту

И учебник истории

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок.

Находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, та призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", - написала Захарова в Telegram.

Регион Центральной Азии включает в себя Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"