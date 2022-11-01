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Белоруссия пообещала ни на кого не нападать

21:05
  • вторник
  • 01 ноября 2022

При этом в Минске подчеркнули готовность к защите

Белорусская армия не собирается ни на кого нападать, заявил во вторник, 1 ноября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Белоруссия пересмотрела подходы к подготовке войск

Глава белорусского Минобороны подчеркнул, что задача региональной группировки войск Союзного государства Белоруссии и России — сугубо оборонительная. Все проводимые ею мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи своих границ.

Хренин отметил, что реализуемая в настоящее время и спланированная мера стратегического сдерживания Белоруссии "демонстрирует готовность к защите страны и нанесению агрессорам ущерба".

В Минске полагают, что в геополитической ситуации вокруг Белоруссии негативные тенденции в ближайшее время будут преобладать. Также нельзя исключить и возможность разжигания в Белоруссии внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины, цитирует Хренина белорусское Минобороны.

Ранее власти США признали, что не могут подтвердить переброску Россией в Белоруссию гиперзвукового оружия, а также отметили, что в Вашингтоне "не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы ввязываться" в боевые действия на Украине.

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