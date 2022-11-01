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ВСУ обстреляли поселок в Курской области

21:19
  • вторник
  • 01 ноября 2022

По предварительным данным, жертв нет

Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

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Как написал Старовойт в своем Telegram-канале, жертв и пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. 2 ноября специалисты проведут замеры для устранения повреждений и ремонта.

Ранее Роман Старовойт рассказал, что в Курской области завершилось строительство двух усиленных линий обороны. Работы проводились совместно с Минобороны и пограничной службой. В регионе подчеркнули готовность отразить любые посягательства на свою территорию.

По поручению президента России Владимира Путина в Курской области, как и в ряде других российских регионов, с 20 октября действует режим "среднего уровня реагирования".

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