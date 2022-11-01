ВОЗ отметила прогресс в борьбе с оспой обезьян

С момента вспышки заболевания подтверждено 77,2 тысячи случаев заражения

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о ситуации с оспой обезьян в мире.

"Чрезвычайный комитет признал, что некоторого прогресса удалось достичь в рамках глобальных мер, направленных на борьбу со вспышкой оспы обезьян во многих странах", - приводит сообщение ВОЗ "Интерфакс".

Как добавили в организации, обстановка "все еще подпадает под определение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение".

По состоянию на 31 октября с момента вспышки заболевания подтверждено 77,2 тысячи случаев заражения в 103 странах мира. Умерли 36 пациентов.

Наибольшее число случаев оспы обезьян выявлено в США, Бразилии, Испании и Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"