Пентагон не нашел свидетельств поставок России оружия из Китая

США предостерегали Пекин от оказания военной помощи Москве

Министерство обороны США не наблюдает каких-либо свидетельств, которые указывали бы на то, что Китай поставлял России вооружения. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

Представитель оборонного ведомства признал, что у властей Соединённых Штатов "нет ничего, что указывало бы на то, что Китай поставлял или собирался поставить какие-либо средства России", сообщает ТАСС.

В сентябре президент США Джо Байден признал, что у США нет доказательств поставок китайского оружия России, поэтому пока Белый дом не будет вводить санкции в отношении Китая.

По словам Байдена, его администрация проверяла информацию СМИ о якобы имеющих место военных поставках Китая России, однако никаких подтверждений эти сообщения не нашли.

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