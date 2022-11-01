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МИД России призвал ООН вспомнить о статусе гаранта "зерновой сделки"

21:58
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Россия объявила о приостановке участия в соглашении

ООН в "черноморской продовольственной инициативе" выполняла функции посредника и гаранта. Об этом во вторник, 1 ноября, напомнила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Чиновница отметила в ответ на вопрос о том, какие гарантии и от кого Россия хочет получить по "зерновой сделке", что получить их Москва хотела бы "от тех, кто подписался под этой сделкой".

При этом "нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации… больше не пройдут", заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Россия решила приостановить участие в "зерновой сделке" после атаки ВСУ на Черноморский флот. Минобороны России назвало это терактом.

Президент России Владимир Путин заявил, что для атаки ВСУ был использован "зерновой коридор". Сотрудники ООН должны провести работы с Украиной, Киев должен гарантировать, что угроз для гражданских судов нет, подчеркнул российский лидер.

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