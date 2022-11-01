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МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев

22:33
  • вторник
  • 01 ноября 2022

Выпущен соответствующий приказ

Министерство внутренних дел России своим приказом отменило обязательную дактилоскопию для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории страны.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в предыдущий приказ ведомства от 27 декабря 2021 года.

Приказ вступил в силу в момент опубликования.

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