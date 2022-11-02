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"За Китай начинается конкуренция": Запад ищет контакты с Пекином

08:41
  • среда
  • 02 ноября 2022

На вопросы ответил Алексей Маслов

Западные политики критикуют Китай, но активно ищут контактов с ним. Может ли Пекин помочь Европе в решении её экономических проблем? Стоит ли ждать от КНР более активных шагов во внешней политике? И каковы сегодня перспективы углубления сотрудничества России и Китая в двустороннем формате, а также в рамках ШОС и других объединений?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

"Уже известно, что целый ряд французских, голландских фирм решают зайти в Китай. И это не случайно. Потому что за Китай начинается конкуренция. И Европа пытается выстроить свою, независимую от США политику в отношении Пекина", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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