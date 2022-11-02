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Минобороны показало применение Ка-52 в зоне спецоперации

09:13
  • среда
  • 02 ноября 2022

Вертолеты уничтожают опорные пункты противника

Уничтожение опорных пунктов и бронетехники националистов - результат успешного применения ударно-разведывательных вертолётов Ка-52. Минобороны опубликовало кадры боевого вылета.

"Аллигаторы" перемещаются на предельно малых высотах, чтобы не попасть под огонь вражеских систем ПВО и незаметно подобраться к позициям противника. Пилоты выпускают до 40 ракет, которые поражают живую силу и опорные пункты противника.

Среди задач, выполняемых экипажами Ка-52, также доставка десанта и поддержка наземных подразделений. Лётчики армейской авиации каждые сутки совершают по несколько вылетов, выполняя боевые задачи и днём, и ночью.

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