ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вывел из-под огня грузовик: названы имена новых героев СВО

09:16
  • среда
  • 02 ноября 2022

Минобороны рассказало о мужестве российских военных

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских военнослужащих, которые защищают жителей Донбасса.

Расчёты самоходных гаубиц под командованием старшего лейтенанта Юрия Лапикова прикрывали российских мотострелков. Они освобождали от неонацистов один из населённых пунктов. Благодаря грамотному руководству и профессионализму артиллеристов уничтожено пять единиц военной техники и пятнадцать боевиков.

Сержант Константин Дымовский, умело маневрируя, вывел из-под вражеского огня грузовик с боеприпасами и вовремя доставил их в заданную точку. Благодаря чему наши военнослужащие смогли продолжить вести огонь и в результате разгромили формирование неонацистов.

Подразделение майора Антона Феонова проводило разведку и корректировку огня артиллерии, когда попало под миномётный обстрел с позиций ВСУ. Антон получил контузию, но не оставил поле боя и после оказания неотложной помощи продолжил направлять огонь наших артиллеристов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.