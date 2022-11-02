Вывел из-под огня грузовик: названы имена новых героев СВО

Минобороны рассказало о мужестве российских военных

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских военнослужащих, которые защищают жителей Донбасса.

Расчёты самоходных гаубиц под командованием старшего лейтенанта Юрия Лапикова прикрывали российских мотострелков. Они освобождали от неонацистов один из населённых пунктов. Благодаря грамотному руководству и профессионализму артиллеристов уничтожено пять единиц военной техники и пятнадцать боевиков.

Сержант Константин Дымовский, умело маневрируя, вывел из-под вражеского огня грузовик с боеприпасами и вовремя доставил их в заданную точку. Благодаря чему наши военнослужащие смогли продолжить вести огонь и в результате разгромили формирование неонацистов.

Подразделение майора Антона Феонова проводило разведку и корректировку огня артиллерии, когда попало под миномётный обстрел с позиций ВСУ. Антон получил контузию, но не оставил поле боя и после оказания неотложной помощи продолжил направлять огонь наших артиллеристов.

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