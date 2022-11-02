Появились предварительные итоги парламентских выборов в Израиле

Лидирует партия "Ликуд"

В Израиле обнародованы первые данные экзит-полов с результатами досрочных парламентских выборов. Лидирует партия "Ликуд" во главе с бывшим премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Партия нынешнего премьера Яира Лапида - "Еш атид" - на втором месте.

Это уже пятые выборы в Израиле с 2019 года, явка избирателей в этот раз составила более 70%. По итогам голосования определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего должна начаться процедура формирования правительственной коалиции, сообщает "ТВ Центр".

Нынешний глава израильского кабмина будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера. Напомним, Лапид занял этот пост в июле прошлого года, до него правительство более 10 лет возглавлял Биньямин Нетаньяху. После выборов в 2021-м году ему не удалось сформировать устойчивую правительственную коалицию и пришлось покинуть кресло премьера.

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