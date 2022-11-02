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Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 3,5 км

09:24
  • среда
  • 02 ноября 2022

Опасности для населения нет

Один из крупнейших вулканов Камчатки Шивелуч выбросил столб пепла на высоту более трех с половиной тысяч метров. Шлейф пепла ветер сносит на юго-восток региона, в сторону Тихого океана. Как сообщили в МЧС, населенных пунктов на пути его следования нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Его активность усилилась в 2009 году. В куполе вулкана образовалась расщелина глубиной около 30 метров. Сейчас в зоне извержения действует оранжевый код авиационной опасности.

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