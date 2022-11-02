Россия использовала на Украине новую ракету X-32

Украинским системам ПВО не удалось их перехватить

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по украинским военным объектам новыми сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.

Об этом в среду написало агентство РИА Новости, ссылаясь на близкий к ситуации источник. Ракеты X-32 более известны как "убийцы авианосцев". Их разработали для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М.

Украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) не удалось перехватить ни одной ракеты X-32.

"В боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", - рассказал собеседник агентства.

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