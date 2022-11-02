Пушилин: союзные силы продвигаются по всей линии соприкосновения

Есть успехи на марьинском направлении

Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) продвигаются вперед.

Успехами российской армии поделился в своем telegram-канале врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

"В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать", - сказал он.

Врио главы ДНР также добавил, что у союзных сил имеются успехи на марьинском направлении, есть занятые позиции в самой Марьинке. Пушилин отметил, что ее освобождение позволит отодвинуть противника на необходимое расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы.

На угледарском направлении продолжаются бои за Павловку. Идут бои на авдеевском и артемовском направлениях.

"На артемовском направлении освобождается непосредственно Артемовск", - добавил Пушилин.

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