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На Украине ввели график почасовых отключений электроэнергии

09:36
  • среда
  • 02 ноября 2022

Они действуют с 6:00

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в "Укрэнерго". Они начали работать с шести утра (7:00 по московскому времени).

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, пишет РИА Новости.

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