Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали

Ради диаспоры и туристов
Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно (Белоруссия), Актау (Кахахстан) и Самарканде (Узбекистан).
Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. Это делается для укрепления консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов.
В настоящее время идет проработка вопроса открытия генеральных консульств, уточнил Иванов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"