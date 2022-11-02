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Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали

09:35
  • среда
  • 02 ноября 2022

Ради диаспоры и туристов

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно (Белоруссия), Актау (Кахахстан) и Самарканде (Узбекистан).

Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. Это делается для укрепления консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов.   

В настоящее время идет проработка вопроса открытия генеральных консульств, уточнил Иванов.

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