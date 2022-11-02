Линия обороны ВСУ начинается сыпаться на Донецком фронте

Российская группировка давит на ВСУ под Авдеевкой, Угледаром и Сватово

Киевские националисты утром открыли огонь по жилым районам ДНР. Нанесли удары из натовской артиллерии по Макеевке и Горловке. В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в детский сад. Два человека погибли в результате обстрела села Благодатное. Очередная провокация - в Херсонской области. Неизвестные атаковали паром, который перевозил мирных жителей. Российские войска уничтожают позиции противника. Идёт наступление по всей линии фронта.

В Херсоне тревога. Ночью неизвестные обстреляли из автоматов буксир. На борту парома находились мирные жители, которых эвакуируют в безопасные районы. Сейчас идет поиск нападавших. А власти в очередной раз призывают людей покинуть правый берег. Опасность того, что ВСУ попытаются подорвать плотину Каховской ГЭС и затопить все населенные пункты ниже по течению Днепра, сохраняется. Это хорошо понимают и военные. Поэтому в Херсон для защиты стянуты крупные силы ПВО, мотострелков и артиллерии.

Дивизион самоходных установок выдвигается на позиции, едва рассвело. В это время суток разведка ВСУ еще не так активна. Уже на марше стволы переведены из походного положения в боевое. После команды "стоп" остается только довернуть башни в сторону противника. Это координаты минометных батарей националистов. Расчеты открывают огонь. Бьют пакетами. По четыре снаряда.

Мощная артподготовка длится всего несколько минут. Дивизион меняет точку. Этот прием называется артиллерийской каруселью. Пока противник выяснит откуда по нему стреляли, гаубиц уже и след простыл.

ВСУ наверняка ответят. Но снаряды упадут в чистом поле. Да еще и место дислокации своих пушек выдадут. Российским корректировщикам только того и надо. И вот уже по рассекреченным позициям врага наносят удар оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Окрестности Купянска. Под прикрытием брони к окопам десантников пытается подойти взвод националистов. Выстрел. Прямое попадание. Когда дым рассеялся, наблюдатели доложили на командный пункт: БТР уничтожен. Вместе с ним и боевики. Только один спасся и, хромая, убежал.

На Донецком фронте российская группировка упорно давит на ВСУ под Авдеевкой, Угледаром, Сватово. Линия обороны националистов начинается сыпаться. Киев пытается заткнуть бреши, перебрасывая на этот участок наемников и радикалов из запрещенных в России батальонов "Азов" и "Айдар".

Накануне очень громко кричали и на окраине Артемовска. Только уже на английском. И совсем не литературно. Российская авиация накрыла залпами траншеи, в которых прятались иностранные наемники.

В группе из 40 человек половина ликвидирована. Остальных, раненых осколками, как и британца Шарифа Амина, кое-как вытащили. Еще несколько дней назад Шариф бравировал фотографиями в соцсетях. Вот он победно поднимает большой палец. А вот – с такими же солдатами удачи. Теперь в госпитале, весь в слезах, рассказывает журналистам, как было страшно, плохо и больно.

Перелесок на Луганщине. Сюда не то чтобы машиной заехать - заходить опасно. Дорога усеяна минами. Немецкими, итальянскими и противотанковыми, еще советского образца. Их, оставленных боевиками, сотни. Сегодня саперы приступили к обезвреживанию фугасов. Работы на неделю. Но когда закончат, жители сразу нескольких поселков смогут спокойно добираться в райцентр. А военные по короткой дороге - оперативно доставлять к передовой резервы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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