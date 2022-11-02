В Евросоюзе нарастает истерика из-за позиции Сербии

Европейские политики не могут решить свои проблемы

Пентагон вплотную занимается проблемой обеспечения Украины спутниковой связью. Об этом сообщили в американском военном ведомстве. Помогать Киеву продолжают всем западным миром. Брюссель выделил 25 с половиной миллионов евро на поддержание украинской энергосистемы. Зато гражданам самого Евросоюза приходится всё туже затягивать пояса. Но европейские политики заняты другими делами.

На проводе президент Макрон. Вот только выигравший на днях выборы в Бразилии Лула да Сильва не в курсе, что их телефонный разговор записывается и сразу публикуется в сеть. Не очень-то дипломатично.

Теперь это поздравление звучит, скорее, как издевательство. Разгорается международный скандал, после которого остро встанет вопрос – а можно ли доверять французскому лидеру и вообще вести с ним какие-либо конфиденциальные переговоры.

Причем, это уже не в первый раз. Летом французский телеканал выдал в эфир разговор Макрона с Владимиром Путиным. Накануне эту историю вспоминали на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский президент сказал, что теперь, когда общается с Макроном по телефону, исходит из того, что на том конце провода кто-то может слушать еще. Дипломатический этикет европейские лидеры, видимо, не проходили – так, канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить ультиматум Сербии, которая должна определиться, на чьей она стороне.

Истерика в Евросоюзе вызвана тем, что Сербия накануне подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией – это не вяжется со стратегией Запада. Премьер-министр Греции тут же кинул камень в огород Турции, которая одновременно поставляет оружие на Украину и сотрудничает с Москвой. Один за всех и все за одного – скандируют европейские недомушкетеры, но по факту оказывается, что каждая страна в борьбе с экономическим кризисом остается один на один. И все больше стран либо начинают поддерживать Россию, либо выбирают выжидающую позицию в отношении Кремля и украинского конфликта.

Немецкие предприниматели идут на хитрость. Цена на продукт та же, а упаковка меньше. Обман в европейских магазинах теперь не редкость. В Британии назвали главное слово года – "пермакризис", пишет The Guardian. Слово означает длительный период нестабильности и отсутствия ощущения безопасности.

Пандемия, конфликт на Украине и энергетический кризис потрепали нервы британцам, уверены авторы. Пока жители надевают на себя два свитера, чтобы как-то согреться, в Палате общин открывают форточки, чтобы дул прохладный ветерок. С таким заголовком вышел очередной номер "Дэйли Стар". Это еще раз показывает, насколько британских политиков волнуют проблемы их населения.

На аукционе в Чикаго выставили украинский флаг с автографами Зеленского и других украинских чиновников, чтобы подзаработать денег для снабжения армии, ведь на США, возможно, скоро надеяться не придется. Если выборы в Конгресс выиграют республиканцы, военную помощь Киеву сократят. В Белом доме тем временем нынешние политики стали все чаще говорить о мире между Украиной и Россией.

О том, как Штаты желают мира, говорят поставки вооружения и финансирования в Киев. Данные публикует представитель Украины в ООН Сергей Кислица на странице в сетях. В этом году Украина получила от Запада на оборону 41 миллиард евро. Немецкие СМИ пишут, что мир оказался заложником глупости Байдена и "комплекса Наполеона" Зеленского.

"Когда администрация Байдена заявляет, что работает над тем, чтобы избежать Третьей мировой войны, но параллельно с этим вооружает Украину до предела и говорит, что оставит Киеву решать, когда он будет готов к переговорам, – тогда путь к гибели обеспечен. Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?" – пишут СМИ.

Здравый смысл американского президента все чаще его подводит. Иначе, как объяснить потери в пространстве, разговоры с умершими. Очередной перфоманс от мистера Байдена: во время своего выступления он перепутал Ирак и Украину. Однако президента снова поправили - сын Байдена умер не в Ираке, а через шесть лет после возращения оттуда. Причиной смерти стала онкология.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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