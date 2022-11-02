КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

В регионе - новое обострение

Вторжением на свою территорию назвали в Сеуле новый испытания северокорейских ракет. В среду Пхеньян запустил не менее 10 снарядов разных типов. Один из них впервые упал недалеко от морской границы южного соседа. На ближайшем острове объявили воздушную тревогу. Власти республики пообещали, что Северная Корея заплатит за провокацию. С осуждением выступили Япония и США.

Впервые с момента окончания Корейской войны в 1953 году одна из ракет, запущенных этим утром КНДР в сторону Японского моря, практически пересекла морскую границу и упала вблизи от территориальных вод Южной Кореи - всего в 57 км от города Сокчхо в северо-восточной части страны. С таким заявлением выступил официальный Сеул:

"Со стороны Северной Кореи были запущены три баллистические ракеты. Одна из них упала к югу от северной разграничительной линии (в Восточном море). Впервые с момента разделения полуострова, снаряд приземлился вблизи наших территориальных вод. Это беспрецедентное событие, с которым мы не можем мириться. Военные на это жёстко отреагируют".

"Жёсткая реакция" была ещё и незамедлительной. Южнокорейские ВВС выпустили три высокоточные ракеты класса "воздух-земля" с истребителей F-15K и KF-16 в международные воды на север от разграничительной линии с КНДР. И на то же расстояние.

Президент страны Юн Сук Ель выступил с осуждением действий Пхеньяна и приказал военным быть готовым к дальнейшим провокациям со стороны северного соседа. Пхеньян выпустил сразу не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского и Жёлтого морей. Отреагировала на это и Япония. Страна выразила официальный протест.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. В США на пуски отреагировали сдержаннее: о случившемся знают, но непосредственной угрозы территориальной целостности для союзников не видят. Инцидент совпал по времени с масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи. Накануне Пхеньян предупредил, что в ответ на это могут последовать решительные меры.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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