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В здании Совфеда установили флаги новых регионов

11:52
  • среда
  • 02 ноября 2022

Это произошло в преддверии Дня народного единства

В Совете Федерации в преддверии Дня народного единства торжественно установили флаги Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Под композиции военного оркестра символику внесла рота почётного караула. В церемонии приняли участие сенаторы и председатель Совфеда. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что воссоединение регионов на века войдёт в летопись истории нашего Отечества.

"Теперь вы неотъемлемая часть большой сильной страны, и я уверена, что близок тот день, когда ваши тяготы наконец полностью прекратятся. Мы обязательно все вместе, всем миром отстроим города, проложим дороги, восстановим экономику, наладим достойную жизнь для новых граждан России. И сегодняшняя торжественная церемония станет, может быть, символическим началом этого большого пути", - заявила Матвиенко.

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