Район Владивостока окутало густым паром из-за ЧП на теплотрассе

Последствия аварии устраняют

Во Владивостоке целый район остался без отопления в результате аварии на теплотрассе. Прорвало трубы горячего водоснабжения. В результате потоки кипятка устремились на улицы, окутав всё вокруг паром.

Клубы густого пара окутали жилые дома и улицы. В городе только начался отопительный сезон, но одна из теплотрасс не выдержала и дала течь. Горячие реки полились по дорогам и прямиком в море. Людям пришлось перепрыгивать потоки воды.

Этот склад с косметикой находится недалеко от места коммунальной аварии. Напор воды очень сильный. Помещение залило всего за несколько минут. Из-за аварии ближайшие жилые дома отключили от отопления. Прокуратура проводит проверку.

Сейчас специалисты продолжают устранять последствия аварии. Им предстоит заменить часть трубы. Завершить работы планируют в течение сегодняшнего дня.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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