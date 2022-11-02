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Veon объявил о начале процесса продажи "Вымпелкома"

10:46
  • среда
  • 02 ноября 2022

Стратегия "Билайна" останется неизменной

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Холдинг Veon, владеющий российским оператором связи "Вымпелком", заявил о намерении выйти из актива.

Холдинг владеет ПАО "Вымпелком", предоставляющим услуги связи под торговой маркой "Билайн". Компании принадлежит 100% оператора.

В настоящее время руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, говорится в заявлении компании.

В пресс-службе "ВымпелКома" подчеркнули, что стратегия "Билайна" останется неизменной.

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