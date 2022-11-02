Veon объявил о начале процесса продажи "Вымпелкома"

Стратегия "Билайна" останется неизменной
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Холдинг Veon, владеющий российским оператором связи "Вымпелком", заявил о намерении выйти из актива.
Холдинг владеет ПАО "Вымпелком", предоставляющим услуги связи под торговой маркой "Билайн". Компании принадлежит 100% оператора.
В настоящее время руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, говорится в заявлении компании.
В пресс-службе "ВымпелКома" подчеркнули, что стратегия "Билайна" останется неизменной.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"