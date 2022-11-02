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Во Франции придумали, как заставить Россию дешево продавать нефть

10:26
  • среда
  • 02 ноября 2022

План рискованный

Во Франции предложили России продавать европейским странам нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование ее транспортировки.

С такой инициативой выступил журналист Causeur Жил Михайли. По его мнению, у России останется стимул продавать нефть, ведь другого способа куда-то ее направить у страны нет.

"Можно предоставить льготный режим для продажи российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом "потолка" и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование. Нефть будет продаваться по цене ниже потолочной", - пишет журналист.

Вместе с тем автор статьи сомневается в возможности осуществления такого плана, поскольку он слишком рискованный.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

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