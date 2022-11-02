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В Москве подвели итоги конкурса Президентского фонда культурных инициатив

11:56
  • среда
  • 02 ноября 2022

Участие приняли команды из 84 регионов

Миллиард рублей на развитие проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий получат победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Лауреатов объявили в Москве.

Это авторы и организаторы концертов, выставок, спектаклей и фестивалей патриотической направленности. Также в финал вышли образовательные и волонтёрские проекты. Многие связаны с Донбассом. Они направлены на сохранение национальной культурной идентичности, укрепление традиционных ценностей и исторического единства новых регионов с Россией.

"Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги 4-го специального конкурса. Напомню, что темы были связаны с интеграцией новых территорий в единое российское культурное пространство. В конкурсе приняли участие команды из 84 регионов. Из 56 стали победителями. Объём поддержки составил 1 млрд рублей. Поддержано 143 проекта", - рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

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