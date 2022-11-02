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В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

11:05
  • среда
  • 02 ноября 2022

Без света могли остаться более пяти тысяч человек

ФСБ России предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - заявили в ЦОС ФСБ.

Подозреваемый задержан. Это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. Изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". В настоящий момент проверяется причастность задержанного к другим преступлениями на территории России.

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