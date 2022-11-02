В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

Без света могли остаться более пяти тысяч человек
ФСБ России предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.
"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - заявили в ЦОС ФСБ.
Подозреваемый задержан. Это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. Изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". В настоящий момент проверяется причастность задержанного к другим преступлениями на территории России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"