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Два человека погибли в раздавленном грузовиком такси в Москве

11:18
  • среда
  • 02 ноября 2022

Предполагаемый виновник сбежал

Два человека погибли в крупной аварии в центре Москвы 2 ноября.

ДТП Произошло на улице 1905 года. такси остановилось у тротуара, и в момент, когда пассажир садился в машину, в нее на большой скорости врезался грузовик. В результате легковушку зажало между грузовиком и автобусом.

По предварительным данным, погибшими являются таксист и его пассажир. Водитель грузовика с места аварии сбежал, сейчас его ищут, передает "Интерфакс".

Движение в районе ДТП ограничено до одной полосы. На месте трагедии работает оперативная группа.

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