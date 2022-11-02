Собянин подписал распоряжение о продлении проекта "Московский предуниверситарий"

Число желающих учиться в предуниверситариях растет

Проект "Московский предуниверситарий", реализуемый в столице с 2013 года и показавший хорошие результаты, будет действовать на постоянной основе. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно проекту, школьники 8-11 классов получают общее образование в стенах ведущих вузов столицы, знакомятся с преподавателями и могут осознанно выбрать будущую профессию.

За 9 лет число желающих учиться в предуниверситариях выросло с семи сотен до шести с половиной тысяч человек. А число вузов-участников увеличилось до 15. Среди выпускников - многочисленные победители и призёры международных и всероссийских олимпиад. В прошлом учебном году 99% ребят успешно сдали ЕГЭ.

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