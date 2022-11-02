В России с коронавирусом госпитализировали 1320 человек

Скончались 68 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1320 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6385 новых случаев заражения. Выздоровел за сутки 10241 человек, скончались 68 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 966 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 129. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 461 человек, в Московской области – 167.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21441143 случая заболевания, зарегистрировано 390315 летальных исходов.

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