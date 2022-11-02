Польша начала строить заграждения на границе с Россией

С тремя рядами колючей проволоки

Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией.

Об этом в среду, 2 ноября, заявил на брифинге вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак. Саперы и солдаты Войска Польского уже приступили к работе.

По его словам, это связано с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления

"Я решил предпринять шаги, которые повысят безопасность на границе Польши с Калининградской областью за счет укрепления этой границы", - приводит его слова ТАСС.

Высота заграждения составит 2,5 метра, а ширина 3 метра, оно будет состоять из трех рядов колючей проволоки. С польской стороны будет поставлено ограждение, которое защитит животных.

Как заверил Блащак, работы будут вестись быстро, так как у солдат уже есть опыт создания такого заграждения на польско-белорусской границе.

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