Шойгу: НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ

Москва и Минск формируют единое оборонное пространство

НАТО переходит от сдерживания России к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи российских границ.

С таким заявлением в среду, 2 ноября, выступил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств. Смена курса связана с принятием в конце июня на Мадридском саммите НАТО, где Россия была названа главным источником угроз безопасности.

"В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", - заявил глава Минобороны.

Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заметил Шойгу. С 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Между Москвой и Минском формируется единое оборонное пространство.

"Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - объяснил Шойгу.

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