Строители возводят сложный участок Московского скоростного диаметра

Диаметр свяжет север и юг города

Без остановки движения машин и поездов метрополитена. В таких условиях строители возводят один из сложных участков Московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до Шоссейной. Новая трасса, в первую очередь, разгрузит Волгоградский проспект, но самое главное, что в целом диаметр свяжет север и юг столицы.

Над Волгоградским проспектом "выросла" новая трасса. Это эстакада третьего участка Московского скоростного диаметра. Одна из самых протяженных - 1,5 километра.

"Если мы посмотрим направо, вот основной ход эстакады, мы с нее съезжаем, разворачиваемся и попадаем на Волгоградский проспект", - рассказал Александр Копченко, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Третий участок Московского скоростного диаметра пройдет от улицы Грайвороновской до Шоссейной. Включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом. Строительство эстакады велось одновременно с трех точек. Без приостановки движения по самому Волгоградскому проспекту. С другой стороны продолжали ходить поезда второго диаметра, здесь же - открытый участок Таганско-Краснопресненской линии. И тем не менее, строители нашли возможность проложить в городе еще одну новую транспортную артерию.

Этот участок Московского скоростного диаметра, в первую очередь, разгрузит Волгоградский проспект, движение здесь всегда плотное, но теперь все эти транспортные потоки будут распределены. И часть из них смогут проезжать этот район по бессветофорной магистрали.

Помимо самой эстакады, здесь построят еще больше 10 километров дорог. Важнейшая стратегическая задача этого участка - соединить север столицы с югом.

"Этот этап южного участка - он очень важный. Конечно, он существенно разгрузит район Печатники, Текстильщики. В районах Печатники, Текстильщики всегда была сложная транспортная ситуация, дороги использовались транзитным транспортом и с запуском этого участка у нас, конечно же, практически не будут использоваться внутригородские дороги для транзитного транспорта", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Московский скоростной диаметр, по большому счету, это соединение Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Так образуется единственная скоростная магистраль, которая позволит пересечь столицу насквозь. От Симферопольского шоссе до платной магистрали Москва - Санкт-Петербург с ответвлением на строящуюся трассу М12 на Казань. Уникальный дорожный объект, такой же значимый для Москвы, как МКАД или Третье транспортное кольцо. Протяженностью 68 километров. Реализуется поэтапно. Одновременно с этим третьим участком ведутся работы и на остальных.

"Планируем в следующем году завершить строительство от соединения с серверным участком до МКАДа с последующим продлением до М12. Работы развёрнуты в полном объёме. Это очень большой, огромный участок работ. Важнейший также для города Москвы, который позволит запитать весь диаметр в необходимый режим работы. Работы развёрнуты на всех участках", - сообщил Андрей Бочкарёв, руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Полностью запустить скоростной диаметр в столице планируют уже в следующем году. Строители обещают, что транспортная связь между 40 районами столицы улучшится. И поездка через всю Москву без пробок станет не мечтой, а реальностью.

Елена Сахно, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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