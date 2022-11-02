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В Москве завершился сезон летних веранд

15:14
  • среда
  • 02 ноября 2022

Закрылись более трех тысяч летних точек

В Москве завершился сезон летних веранд. Площадки работали с 1 апреля. В центре, в парках и на площадях города.

Они пользовались большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Для клиентов веранды стали не только местом для трапезы. Но и любимой площадкой для проведения досуга.

Всего в столице закрылись почти 3,5 тысячи летних точек. Это террасы, подиумы и просто огороженные зоны. В ближайшее время их разберут и отправят на хранение, сообщает "ТВ Центр".

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