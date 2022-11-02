В Новой Третьяковке покажут историю российского дизайна

В музее пройдет масштабная выставка

От авангарда до вторсырья! Историю российского дизайна можно проследить на выставке, которая открылась в Новой Третьяковке. И это действительно высокое искусство!

Макеты, эскизы, чертежи, а ещё реконструкции идей, которые так и не получили воплощения. Столько уникальных экспонатов из разных времён собирали долго: 10 лет.

Авангард, ар-деко, сталинский ампир и современный дизайн - кажется, что это четыре разных направления, а, между тем, они тесно переплетены. А культовые советские предметы сегодня переосмысливаются и получают новую жизнь. Впрочем, сегодня появилось и то, что полвека назад казалось фантастикой.

"Еще у нас на выставке будет показано большое количество предметов из переработанного материала. Это актуальная история сейчас, когда дизайнеры работают с переработанным стеклом, бумагой, текстилем, пластиком, это действительно новый тренд, разумное потребление, вторичное использование материалов", - рассказала Александра Санькова, директор Московского музея дизайна.

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