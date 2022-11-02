ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новой Третьяковке покажут историю российского дизайна

15:11
  • среда
  • 02 ноября 2022

В музее пройдет масштабная выставка

От авангарда до вторсырья! Историю российского дизайна можно проследить на выставке, которая открылась в Новой Третьяковке. И это действительно высокое искусство!

Макеты, эскизы, чертежи, а ещё реконструкции идей, которые так и не получили воплощения. Столько уникальных экспонатов из разных времён собирали долго: 10 лет.

Авангард, ар-деко, сталинский ампир и современный дизайн - кажется, что это четыре разных направления, а, между тем, они тесно переплетены. А культовые советские предметы сегодня переосмысливаются и получают новую жизнь. Впрочем, сегодня появилось и то, что полвека назад казалось фантастикой.

"Еще у нас на выставке будет показано большое количество предметов из переработанного материала. Это актуальная история сейчас, когда дизайнеры работают с переработанным стеклом, бумагой, текстилем, пластиком, это действительно новый тренд, разумное потребление, вторичное использование материалов", - рассказала Александра Санькова, директор Московского музея дизайна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
Выставка "История российского дизайна"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.